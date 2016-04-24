Японських фермерів хочуть замінити роботами

В Японії стартував проект, згідно з яким фермерів замінять на роботизовані пристрої, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg. Уряд країни має намір виділити на реформу понад 37 мільйонів доларів.

"У сільське господарство запровадять не тільки наземні механізми, але і роботизовані безпілотники, які будуть здійснювати контроль за врожаєм, а також виконувати різноманітні функції. Також вже в найближчому майбутньому у Японії з'являться повністю роботизовані ферми, які вироблятимуть оброблену продукцію", - йдеться в повідомленні.

Про старт програми розповів голова японського Мінсільгоспу Хіроші Дайдо. За його словами, над створенням роботів для ферм працювали кращі фахівці країни. На даний час велика частина пристроїв знаходиться на випробуваннях, які завершаться вже до кінця травня поточного року.

Наприкінці березня 2016 року у фінал японського літературного конкурсу імені Хосі Син'їті потрапила написана роботом повість. Її було створено групою дослідників Університету Hakodate під керівництвом професора Хітоші Мацубара. Люди задавали комп'ютерній програмі певні параметри: сюжет, стать героїв та інше. На основі цих даних штучний інтелект створював текст.

Читайте такожВ Австралії піцу доставлятиме робот (фото)

"Я був здивований, коли дізнався, що ця повість написана роботом. Це добре структурований твір. Є, звичайно, деякі речі, над якими варто попрацювати, щоб отримати приз, - наприклад, описи персонажів", - сказав письменник-фантаст Сатоші Хасе.

В середині березня комп'ютерна програма AlphaGo, розроблена Google,виграла чотири партії з п'яти в одного зі світових чемпіонів з гри в го корейця Чі Седоля.