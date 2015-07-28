Вчені створили підводного дрона-компаньйона дайвера (відео)

Дрон для роботи під водою забезпечить безпеку дайверів, повідомляє ZN.UA з посиланням на Forbes.

Опускаючись під воду, дайвери можуть зіткнутися з великою кількістю різноманітних небезпек, таких як гіпоксія, гіпотермія та інші небезпечні впливи навколишнього середовища. Більш того, будь-яке пошкодження в обладнанні може призвести до смерті дайвера.

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Для того, щоб уникнути подібних небезпек, кожному дайверу необхідна наявність спеціального компаньйона. Такими компаньйонами можуть стати нові дрони, розроблені спеціально для супроводу дайвера.

Роботи розроблені для того, щоб підтримувати зв'язок між дайвером і центром управління на поверхні, і для забезпечення навігації під водою.

Підводний робот має три основні функції: виконує навігацію, стежить, щоб організм дайвера не перевантажувався, допомагає йому виконувати основні завдання за допомогою камери і ліхтаря.