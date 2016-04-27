Астрономи виявили супутник у однієї з найбільших крижаних карликових планет

Небесне тіло з шифром S/2015 (136472) і ім'ям MK 2 в 1,3 тис. разів тьмяніше Макемаке. Супутник обертається навколо карликової планети на відстані близько 21 тис. км і в діаметрі досягає 160 км. У разі, якщо MK 2 рухається по круговій орбіті навколо Макемаке, період його обігу дорівнює як мінімум 12 діб.

Читайте такожВчених спантеличила орбіта найбільш далекого об'єкта Сонячної системи

Форма орбіти важлива для з'ясування походження супутника. У разі, якщо вона кругова, це може означати походження MK 2 в результаті зіткнення Макемаке з іншим небесним тілом з поясу Койпера (розташованого на відстані від 30 до 55 астрономічних одиниць від Сонця). Якщо траєкторія руху MK 2 навколо карликової планети витягнута, супутник міг бути захоплений небесним тілом з поясу Койпера кілька мільярдів років тому.

Відкриття MK 2 також може пояснити спостережувані при дослідженні Макемаке інфрачервоні аномалії: незважаючи на те, що поверхня карликової планети яскрава і холодна, її температура в деяких районах вище, ніж в навколишніх територіях. Причиною цього може бути темна поверхня небесного тіла.

Низьку яскравість і сірий колір MK 2 (порівняно з карликовою планетою) вчені пояснюють її невеликою масою: лід в результаті сублімації під дією сонячного випромінювання переходить в газоподібний стан і таким чином не затримується на поверхні супутника. Це робить його схожим на комету.

MK 2 астрономи виявили за допомогою наукового інструменту Wide Field Camera 3 космічного телескопа Hubble. Для виявлення супутника у Макемаке використовувалася та ж техніка, що і в 2005, 2011 і 2012 для дослідження малих місяців Плутона. Спостереження проводилися в квітні 2015 року і тільки до теперішнього часу вдалося завершити їх аналіз. На представленому NASA знімку MK 2 помітний як невелике яскраве тіло поблизу Макемаке. Надалі астрономи планують уточнити параметри орбіти, розміри і масу місяця.

Небесне тіло стало першим виявленим супутником у Макемаке. Відкриття MK 2 підтверджує поширену точку зору, що кожна велика карликова планета має супутник. Крім того, виявлення місяця вказує на спільне походження Плутона й Макемаке, які, ймовірно, схожі один на одного за фізичними властивостями і будовою.

Макемаке, відкрита в 2005 році і названа на честь творця людства і бога достатку в міфології рапануйців (корінних жителів острова Пасхи), в діаметрі досягає 1,4 тис. км. Карликова планета знаходиться в 50 разів далі від Сонця, ніж Земля.

Макемаке вважається третьою або четвертою за величиною карликовою планетою Сонячної системи (після Плутона, Еріда і, ймовірно, об'єкта (225088) 2007 OR10). Міжнародний астрономічний союз налічує 8 планет і офіційно визнає існування п'яти карликових планет: Церера знаходиться в астероїдному поясі (між орбітами Марса і Юпітера), тоді як інші (Плутон, Еріда, Макемаке і Хаумеа) - далі орбіти Нептуна (в поясі Койпера).