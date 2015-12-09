NASA показало, як змінюється космічна погода Сонячної системи (відео)

На анімації показано поширення зоряного вітру (потоку заряджених частинок від світила) в Сонячній системі в період з 1 лютого по 24 квітня 2015 року, пише Лента.ру з посиланням на сайт агентства.

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Зазначається, що знання космічної погоди (характеристик сонячного вітру, зокрема, швидкості та щільності потоку частинок) вченим необхідно для забезпечення безпеки руху New Horizons в умовах космічної радіації, оскільки остання може негативно вплинути на мікроелектроніку станції.

Вчені відзначили, що їм вдалося перевірити наявні теорії (зокрема, модель Енліль, названу на честь шумерського бога війни і використовувану НАСА для розрахунків космічної радіації), які прогнозують динаміку космічної погоди, і порівняти видані ними результати із спостережуваними даними.

Автоматична міжпланетна станція New Horizons 5 вересня 2015 року почала пікову фазу передачі даних, отриманих під час основного етапу досліджень 14 липня, коли апарат виявився на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. На передачу декількох гігабайт даних піде близько року.

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В даний час станція знаходиться на відстані більше п'яти мільярдів кілометрів від Землі. Очікується, що в 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69 на відстані 1,6 мільярда кілометрів від Плутона в поясі Койпера. До цього об'єкту New Horizons може податися після карликової планети. Місія New Horizons повинна завершитися в середині 2020-х років.

Основне завдання New Horizons — вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.