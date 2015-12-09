NASA показало, як змінюється космічна погода Сонячної системи (відео)
NASA представило відео, яке демонструє зміну космічної погоди при підльоті станції New Horizons до Плутона.
На анімації показано поширення зоряного вітру (потоку заряджених частинок від світила) в Сонячній системі в період з 1 лютого по 24 квітня 2015 року, пише Лента.ру з посиланням на сайт агентства.
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Зазначається, що знання космічної погоди (характеристик сонячного вітру, зокрема, швидкості та щільності потоку частинок) вченим необхідно для забезпечення безпеки руху New Horizons в умовах космічної радіації, оскільки остання може негативно вплинути на мікроелектроніку станції.
Вчені відзначили, що їм вдалося перевірити наявні теорії (зокрема, модель Енліль, названу на честь шумерського бога війни і використовувану НАСА для розрахунків космічної радіації), які прогнозують динаміку космічної погоди, і порівняти видані ними результати із спостережуваними даними.
Автоматична міжпланетна станція New Horizons 5 вересня 2015 року почала пікову фазу передачі даних, отриманих під час основного етапу досліджень 14 липня, коли апарат виявився на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. На передачу декількох гігабайт даних піде близько року.
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В даний час станція знаходиться на відстані більше п'яти мільярдів кілометрів від Землі. Очікується, що в 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69 на відстані 1,6 мільярда кілометрів від Плутона в поясі Койпера. До цього об'єкту New Horizons може податися після карликової планети. Місія New Horizons повинна завершитися в середині 2020-х років.
Основне завдання New Horizons — вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.