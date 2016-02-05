NASA показало знімок айсбергів Плутона

У діаметрі айсберги можуть досягати кількох кілометрів, а станція бачить їх як невеликі пагорби на плато Супутник - найбільшій рівнині Плутона, повідомляє Lenta.ru. Хімічний склад айсбергів і рівнин планетологи пояснюють тим, що водяний лід менш щільний, ніж азотний. Пагорби, на думку вчених, являють собою крижані скалки скелястих гір Плутона.

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Частина айсбергів зібралася в групи, що займають в поперечнику територію діаметром близько 20 км. Інші айсберги дрейфують по каналах, які розділяють великі крижані плити карликової планети. Найбільше скупчення айсбергів виявлено на території, що отримала назву Челленджер (в честь корабля програми Space Shuttle, який вибухнув), розміри якої становлять 60 на 35 км.

Спостережуване явище, на думку вчених, говорить про геологічну активнысть Плутона. Знімок айсбергів отримано за допомогою наукового інструменту MVIC станції New Horizons за 12 хвилин до її мінімального зближення з карликовою планетою.

Автоматична міжпланетна станція New Horizons 14 липня 2015 року опинилася на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. Очікується, що в 2019 році станція досягне планетоїда 2014 MU69, розташованого на відстані 1,6 млрд км від планети в поясі Койпера.

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні і взаємодію з Хароном.