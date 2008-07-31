Україна і Росія домовилися спільно розвивати цирконієве виробництво

Україна і Росія домовилися про спільний розвиток цирконієвого виробництва на базі державного підприємства «Цирконій» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

«Ми домовилися принципово, що цирконієву програму ми збудуємо між українськими і російськими партнерами так, щоб стати взаємозалежними», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ, зазначивши при цьому, що це означає не тільки відновлення виробництва цирконію і прокату для потреб українських АЕС, але й для потреб російських атомних станцій, а також для можливої організації експорту металу до інших країн.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ зазначив, що пропозиція про спільний розвиток цирконієвого виробництва, ініційована українською стороною, в даний час знайшла активну підтримку з боку російських колег.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ додав, що до кінця поточного року планується завершити процедуру санації «Цирконію» і включити його до складу створюваного концерну «Ядерне паливо України». При цьому на даний момент підприємство вже погасило заборгованість перед основними кредиторами.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня 2007 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив новий розроблений Мінпаливенерго план санації ДНВП «Цирконій». Новий план санаційних заходів передбачає можливість реалізації непрофільних активів для оздоровлення фінансово-господарської діяльності підприємства.

ДНВП «Цирконій» перебуває в процедурі банкрутства з червня 2002 року.

Загальна сума заявлених кредиторських вимог до «Цирконію» становила 74,9 млн. грн., при цьому судом визнано 47,99 млн. грн., зокрема, борг перед Мінпаливенерго у розмірі 38 млн. грн. З 29 листопада 2005 року підприємство перебуває в процедурі санації, термін дії якої було пролонговано до 3 серпня 2007 року.

Довідка УНІАН. Державне науково-виробниче підприємство «Цирконій» створене в листопаді 1997 року шляхом виведення зі складу ДП «Придніпровський хімічний завод». Підприємство є одним з найбільших на території України виробником цирконієво-гафнієвої продукції.

Основне призначення підприємства - випуск продукції, що забезпечує потреби ядерно-паливного циклу, а саме випуск ядерно-чистих металевих цирконію і гафнію, сплавів цирконію з ніобієм. Також ДНІП "Цирконій" виробляє лігатури і сплави на основі цирконію і гафнію з міддю, нікелем, алюмінієм, залізом, а також хімічні з`єднання широкого спектру на основі цирконію і гафнію, такі, як основний карбонат цирконію, діоксиди цирконію різних марок, оксинітрат цирконію, оксихлорид цирконію, ацетат цирконію, тетрафторид цирконію.