До уваги шанувальників УНІАН! Ми оновили для вас сайт і запустили погодний сервіс

Частково нас надихнули соцмережі – і тепер сайт УНІАН чимось нагадує Фейсбук – нескінченна стрічка новин, майже безкінечна головна, величезне розмаїття того, що можна побачити і дізнатися, просто передивляючись будь-яку сторінку: все це повинно дати вам, наші дорогі Читачі, можливість побачити більше цікавої і корисної інформації, і знаходити те, що вам потрібно, швидше, ніж раніше.

Новий УНИАН настільки відрізняється від старого, що нам довелося навіть частково змінити команду, яка працює над нашими інтернет-проектами. У нас фізично стало більше новин – тому що ми, зберігши все те, заради чого читають УНІАН – ексклюзивні і найбільш оперативні політичні та економічні новини, аналітику, найяскравіші новинні фото та інтерв'ю з топовими спікерами, також суттєво розширили асортимент того, що можна почитати з інших сфер життя. Вболівальників, сподіваємось, особливо потішить новий УНІАН Спорт.

Дизайн оновленого сайту адаптивний, його зручно буде читати на будь-яких пристроях з екранами будь-яких розмірів, на його сторінках є безліч інтерактивних елементів, що дозволяють, наприклад, задати з допомогою УНІАН будь-яке питання, яка вас цікавить, і отримати на нього відповідь, пригадати найважливіші події минулого тижня, або, переглядаючи сайт вранці, перед виїздом на роботу, відібрати статті та новини, які ви хотіли б прочитати, зберегти їх в один клік в своєму особистому кабінеті УНИАН і прочитати потім, по приїзді на роботу.

З цієї нагоди ми просимо вас оцінити плоди нашої праці, і пропонуємо за допомогою сайту усім висловити свої зауваження та побажання до нового дизайну.

Одночасно з перезапуском нашого флагманського інформаційного продукту, УНІАН презентує і абсолютно новий для себе проект: погодний сервіс.

Тепер про те, що надягти, чи брати парасольку, і як йдуть справи на курортах України і світу (а також на дорогах, що ведуть до них), розповідати також будемо ми.

Ми надамо вам максимально точний прогноз погоди для більш ніж 30000 локацій в Україні і 113000 населених пунктів у всьому світі, що більше, ніж у будь-яких інших україно- і російськомовних сервісів, які працюють на українському ринку. Крім цього, наш погодний сайт в зручній формі надасть вам інформацію про погоду на усіх популярних автомобільних трасах, і на всіх українських і найбільш популярних у українців світових курортах.

Сайт УНІАН Погода буде не тільки повідомляти прогнози – але і радувати вас «стихійними» новинами. Тепер тим, хто любить почитати про тайфуни, цунамі і землетруси не доведеться шукати фотографії, відео і повідомлення про те, як вивергається Ейяфьятлайокудль – вся відповідна інформація буде зібрана прямо тут.

УНІАН Погода – це наш новий продукт, новий проект, який робить креативна команда УНІАН. Він абсолютно не схожий на те, чим раніше займалися наші редактори і журналісти, і буде цікавий для тих, кого не хвилює, наприклад, політика.

Щиро ваші,

вся команда УНІАН