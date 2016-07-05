NASA показало відео обертання галілеєвих супутників навколо Юпітера
12:05, 05 липня 2016Наука та IT
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Автоматична міжпланетна станція "Юнона" з 12 по 29 червня зробила кілька знімків Юпітера і його супутників.
"Юнона" з 12 по 29 червня зробила кілька знімків Юпітера і його супутників / NASA
З отриманих зображень NASA склало відео. На ньому показано Юпітер і його чотири найбільших супутника (Іо, Європа, Ганімед і Каллісто), які вперше виявив в XVII столітті італійський вчений Галілео Галілей, передає Lenta.ru.
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Нагадаємо, космічний апарат "Юнона", завданням якого є дослідження Юпітера, сьогодні успішно зайшов на орбіту цієї планети.
Апарат успішно виконав 35-хвилинний маневр, під час якого знизив швидкість і опинився під впливом гравітаційних сил Юпітера.
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