NASA показало відео обертання галілеєвих супутників навколо Юпітера

З отриманих зображень NASA склало відео. На ньому показано Юпітер і його чотири найбільших супутника (Іо, Європа, Ганімед і Каллісто), які вперше виявив в XVII столітті італійський вчений Галілео Галілей, передає Lenta.ru.

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Нагадаємо, космічний апарат "Юнона", завданням якого є дослідження Юпітера, сьогодні успішно зайшов на орбіту цієї планети.

Апарат успішно виконав 35-хвилинний маневр, під час якого знизив швидкість і опинився під впливом гравітаційних сил Юпітера.