Вчені винайшли надтвердий сплав з титану і золота

Сплав був отриманий у ході роботи над новими видами магнітів з титану і золота, передає Російська служба BBC.

Отриманий матеріал показав найбільшу твердість серед усіх титаново-золотих сплавів і сполук, а також у порівнянні з багатьма іншими сплавами.

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Очікується, що новий вид сплаву може стати матеріалом для особливо надійних і довговічних зубних і колінних імплантатів.

Крім того, титаново-золотий сплав може бути корисний при виготовленні спортивного інвентарю, свердел та інших інструментів.

За даними вчених, новий сплав в чотири рази міцніше чистого титану, який на сьогоднішній день є основним матеріалом для виготовлення імплантатів в медицині та стоматології.

Нагадаємо, вчені виявили на Місяці сліди стародавнього зіткнення з протопланетой.