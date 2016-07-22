Вчені винайшли надтвердий сплав з титану і золота
Фахівці із США повідомили про винахід надтвердого сплаву із суміші титану і золота, який може бути використаний для виготовлення надійних медичних імплантатів.
Сплав був отриманий у ході роботи над новими видами магнітів з титану і золота, передає Російська служба BBC.
Отриманий матеріал показав найбільшу твердість серед усіх титаново-золотих сплавів і сполук, а також у порівнянні з багатьма іншими сплавами.
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Очікується, що новий вид сплаву може стати матеріалом для особливо надійних і довговічних зубних і колінних імплантатів.
Крім того, титаново-золотий сплав може бути корисний при виготовленні спортивного інвентарю, свердел та інших інструментів.
За даними вчених, новий сплав в чотири рази міцніше чистого титану, який на сьогоднішній день є основним матеріалом для виготовлення імплантатів в медицині та стоматології.
Нагадаємо, вчені виявили на Місяці сліди стародавнього зіткнення з протопланетой.