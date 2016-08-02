Вчені описали умови виникнення підводних землетрусів

Дослідження авторів опубліковане в журналі Nature Geoscience, передає Лента.ру.

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Більшість зон субдукції (лінійно протяжні зони, уздовж яких відбувається занурення одних блоків земної кори під інші - УНІАН) вкрите карбонатними та глинистими відкладеннями.

Використовуючи матеріали порід, одержані в ході дослідження зони субдукції в Коста-Ріці вчені в лабораторному експерименті відтворили умови, що передують настанню землетрусу.

Найбільш цікавий результат у геофізиків вийшов, коли зона субдукції покрита головним чином карбонатними відкладами. В цьому випадку величина коефіцієнта тертя, що відповідає початку взаємного руху плит, різко зменшується з 0,84 при кімнатній температурі та тиску рідини 20 мегапаскалей до 0,27 при температурі 140 градусів за Цельсієм і тиску 120 мегапаскалей.

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У разі, коли зона субдукції покрита глинистими відкладеннями, коефіцієнт тертя в залежності від температури і тиску в інтервалі 0,44-0,56 змінюється лінійним чином.

Дослідження вчених дозволяє спрогнозувати настання і динаміку підводних землетрусів, що відбуваються в районах субдукції, а також прояснює роль карбонатів у цьому явищі.