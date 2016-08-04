Останній діючий місяцехід припинив свою роботу

Державне управління оборонної науки, техніки і промисловості Китаю зазначає, що на поверхні супутника Землі місяцехід Chang'e 3 пропрацював близько 31 місяця, тоді як запланований термін його служби складав 3 місяці, передає Lenta.ru. Спусковий модуль місії Chang'e 3 продовжує працювати.

Читайте такожУ США приватній компанії вперше дозволили відправити космічний апарат на Місяць

Місія Chang'e 3, що включає в себе стаціонарну станцію і ровер, висадились в кратері Затоки Веселки Моря Дощів 14 грудня 2013 року. Місяцеходу вдалося проїхати близько 114 м і провести радарнедослідження надр супутника Землі.

Китайський посадковий модуль став першим за останні 37 років, який здійснив м'яку посадку на поверхню супутника Землі. Після 14 земних діб роботи китайський ровер перестав рухатися, однак продовжував збирати дані про супутник.

У 2017 році Китай планує запустити до Місяця апарат, який доставить на Землю зразки місячного грунту. До Chang'e 3 дві місії (1 і 2) були орбітальними. Вони дозволили зібрати дані для побудови докладної карти Місяця.