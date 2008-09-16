Хакери атакують Великий адронний коллайдер

Група хакерів з Греції 12 вересня зламала комп`ютерну систему CERN (Європейський центр ядерних досліджень), організації, під керівництвом якої був створений Великий адронний коллайдер. Як повідомляє The Telegraph, хакери розмістили на сайті організації текст грецькою мовою під заголовком "GST: Greek Security Team".

Комп`ютерним зломникам вдалося дістати доступ до серверів, які керують компактним мюонним соленоїдом (Compact Muon Solenoid, CMS). CMS займається відстежуванням даних в ході зіткнення елементарних частинок в прискорювачі ВАК.

В результаті веб-атаки, хакери пошкодили один з файлів CERN, а сайт cmsmon.cern.ch перестав бути доступним для користувачів.

Зломщики були за "один крок" від відключення соленоїда. Проте так далеко греки заходити не збиралися. Їх метою було продемонструвати вразливість комп`ютерної системи проекту, на який було виділено 6 мільярдів доларів.

Як повідомляє видання, атаки системи CERN проводилися 9 і 10 вересня, коли у Великому адроном коллайдері був запущений перший пучок протонів.

Великий адронний коллайдер збудований на кордоні між Швейцарією і Францією під керівництвом Європейського центру ядерних досліджень. Для нього використаний 27-кілометровий підземний тунель іншого прискорювача - електрон-позитронного коллайдера LEP, що завершив роботу. Тунель прокладений на глибині близько 100 метрів.

ВАК призначений, зокрема, для отримання інформації про так званий бозон Хіггса. В рамках існуючих уявлень, ця частинка відповідає за масу елементарних частинок. Для виявлення слідів цієї частинки призначені два найбільші детектори ВАК - CMS і ATLAS.

Лента.ру