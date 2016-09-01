Instagram додав функцію збільшення зображень і відео

У користувачів Android-пристроїв зум з'явиться в найближчі тижні, йдеться в офіційному акаунті Instagram.

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Зображення або відео залишаються збільшеними, поки користувач торкається екрану пальцями. У зв'язку з тим, що Instagram має обмеження на якість матеріалу, що завантажується, деякі зображення при збільшенні можуть виглядати нечітко.

На початку серпня фотосервіс оголосив про запуск функції, що дозволяє користувачам закривати коментарі під своїми постами. Нова опція покликана допомогти юзерам боротися з тролінгом.

У лютому Instagram додав функцію, яка дозволяє користувачам з декількома обліковими записами швидко перемикатися між ними. Завдяки цій опції юзери можуть отримувати повідомлення про підписки, лайки і коментарі відразу зі всіх облікових записів.