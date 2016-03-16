Instagram змінить порядок демонстрації фото та відео

"Ваша стрічка незабаром буде організована таким чином, щоб в ній у першу чергу відображати ті моменти, які, як нам здається, найбільш актуальні для вас", - йдеться в повідомленні компанії, передає Бі-бі-сі.

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Своє рішення представники сервісу пояснили тим, що через збільшення об'єму інформації користувачі в середньому пропускають до 70% записів, у тому числі і ті, що могли б виявитися для них важливими.

Порядок показу фотографій та відео тепер буде залежати від ймовірності зацікавити користувача контентом, його стосунків з автором публікації, а також від часу публікації, повідомили в Instagram.

Таким чином, механізм відображення публікацій в Instagram стане частково схожий на той, який використовується в соціальній мережі Facebook, яка купила додаток в 2012 році.

Очікується, що зміни в сервісі не будуть радикальними, і перед тим як ухвалити остаточне рішення про зміну порядку показу публікацій, компанія проведе кілька тестів серед невеликих груп користувачів.