Більше третини українців втомилися від галасу навколо презентації iPhone 7 – опитування

Про це свідчать результати опитування УНІАН на тему: Чи плануєте ви оновити свій телефон після презентації нового iPhone 7?

Так, 31% читачів відповіли, що вже втомилися від цієї теми, а її обговорення не є таким вже доречним в країні, якій мінімальна зарплата трохи більше 1000 гривень.

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Водночас, 20% українців відповіли, що їм ця тема цікаве і вони обов'язково планують придбати новинку.

Ще 20% респондентів вважають, що є багато значно кращих альтернатив "айфонам".

12% українців зазначили, що не встигають оновлювати свої iPhone, адже ледь встигають назбирати гроші на попередні моделі.

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9% читачів відповіли, що не цікавляться такими надскладними новинками з великою кількістю додаткових опцій, для них достатньо, щоб можна було просто подзвонити та набрати коротке повідомлення.

8% українців нагадали, що в країні йде війна і на фронті їм не до цього.

Опитування стартувало на сайті УНІАН 7 серпня у день презентації нового iPhone 7, в ньому взяли участь 468 осіб.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 7 серпня компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і поліпшеною камерою. Ціна нового iPhone 7 починається від $649.