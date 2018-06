Чи плануєте ви оновити свій телефон після презентації нового iPhone 7? - опитування УНІАН

З цього приводу УНІАН вирішив запитати у своїх читачів: чи плануєте ви оновити свій телефон після презентації нового iPhone 7?

Цьогоріч Apple оформила запрошення фразою «Побачимося сьомого» (See you on the 7th). Фанати вважають, що сама дата презентації — натяк на появу iPhone 7. Крім того, ряд аналітиків наполягають, що розмитий логотип яблука на задньому плані свідчить про те, що значні поліпшення отримає камера: зокрема - нічна зйомка.

Очікується, що зовнішній вигляд iPhone 7 не зазнає радикальних змін у порівнянні з iPhone 6 і iPhone 6s. Але в той же час аналітики дають прогнози про те, що пристрій може позбутися кнопки (в прямому сенсі цього слова) Home, а також аудіовиходу.

Традиційно початкова частина виступу Тіма Кука буде присвячена економічним успіхам Apple, як немає сумнівів, що в основному презентація буде присвячена саме iPhone 7 і, можливо,Apple Watch 2.

Онлайн-трансляція презентації Apple, яка почнеться в 20:00 за київським часом, буде доступна на УНІАН.