Історична знахідка: на Прикарпатті викопали бивень мамонта

На Прикарпатті знайшли бивень мамонта, який надзвичайно добре зберігся. Знахідку віддали до музею. Щоправда, витягти з-під землі увесь бивень доісторичної тварини, який може сягати 4-х метрів у довжину, людям поки не вдалося. Про це повідомляє ТСН.

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Шматок бивня мамонта, який знайшла родина Фесюків, завдовжки лише 35 сантиметрів, але важить понад 3 кг. Знайшли його, коли копали криницю. Історичній знахідці передувала серія збігів, без яких, переконані Фесюки, бивень так і залишився б у землі. Вони розповіли, що криниці у Верхньому Вербежі почали висихати, тож терміново довелося копати нову. А оскільки трактор тут не проїде – усе робили вручну. В останню мить ще й змінили місце пошуку води.

Спочатку бивень, на який натрапили на глибині п'яти метрів, сприйняли за камінь. Але від удару він почав кришитися. Знахідку відвезли до Чернівецького національного університету. Там бивень мамонта впізнали одразу, законсервували й видали на нього документ.

"На нашій території мамонти водилися скрізь. Мешкали на нашій території від одного мільйона до 13 тисяч років тому. Тобто в льодовикову епоху", – пояснює кандидат історичних наук, викладач Чернівецького національного університету Микола Ільків.

Під землею біля нової криниці, залишився ще шматок бивня: кістка надломилася, коли її виймали. Забрати решту робітники побоялися, бо їх могло засипати землею.

Журналісти відзначають, що на "чорному" ринку кілограм бивня мамонта коштує близько тисячі доларів. Із такої кістки роблять прикраси.

Однак подружжя одностайно вирішило віддати свою знахідку до музею. Більше того, готові прийняти на власному обійсті археологів, аби ті продовжили розкопки.