Китай пропонує Росії будувати реактор на "швидких нейтронах"

01:29, 23 жовтня 2008
Наука та IT
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Повідомив заступник голови "Росатому"

Китай пропонує Росії брати участь в будівництві реактора БН-800 (на "швидких нейтронах"), повідомив журналістам заступник голови "Росатома" Олександр Локшин.

"Тривають переговори, китайська сторона дуже зацікавлена", - сказав він.

Локшин не виключив, що це питання буде обговорене на майбутньому засіданні російський-китайської міжурядової комісії в Москві.

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