Китай пропонує Росії будувати реактор на "швидких нейтронах"
01:29, 23 жовтня 2008Наука та IT
933
Повідомив заступник голови "Росатому"
Китай пропонує Росії брати участь в будівництві реактора БН-800 (на "швидких нейтронах"), повідомив журналістам заступник голови "Росатома" Олександр Локшин.
"Тривають переговори, китайська сторона дуже зацікавлена", - сказав він.
Локшин не виключив, що це питання буде обговорене на майбутньому засіданні російський-китайської міжурядової комісії в Москві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter