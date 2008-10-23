Китай пропонує Росії будувати реактор на "швидких нейтронах"

Китай пропонує Росії брати участь в будівництві реактора БН-800 (на "швидких нейтронах"), повідомив журналістам заступник голови "Росатома" Олександр Локшин.

"Тривають переговори, китайська сторона дуже зацікавлена", - сказав він.

Локшин не виключив, що це питання буде обговорене на майбутньому засіданні російський-китайської міжурядової комісії в Москві.