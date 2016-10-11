Обама хоче відправити людей на Марс у найближчі 15 років

Здійснити це, на його думку, вдасться у найближчі 15 років. Обама також наголосив на важливості співпраці з приватними компаніями у будівництві житлових модулів, які зможуть підтримувати життєдіяльність астронавтів упродовж тривалої подорожі в космосі, пише Deutsche Welle.

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«Ми поставили нову мету, життєво важливу для наступного розділу історії Америки в космосі: відправити людей на Марс до 2030-х років та повернути їх безпечно на Землю з кінцевим завданням одного дня залишитися (на Марсі – УНІАН) на довший час», - написав американський президент в гостьовій статті на сайті телеканалу CNN.

Видання нагадує, що наприкінці вересня підприємець та винахідник Ілон Маск анонсував можливість подорожей на Марс за 200 тис. доларів. За задумом Маска, транспортувати людей на Червону планету має багаторазовий космічний корабель. Колонія повинна складатися з мільйона людей, що зробить її самоокупною. Процес колонізації займе близько 100 років.

Минулого року NASA виявила на Марсі потоки води.