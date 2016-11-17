У мережі з'явилося дивовижне відео про шимпанзе-рибалок (відео)

16:54, 17 листопада 2016
Наука та IT
9414 0

Науковцям вдалося відзняти дивовижні кадри з життя диких шимпанзе у Гвінеї.

Кадр з відео ТСН

Озброївшись довгими палками, які знайшли у лісі, тварини виловлювали поживну їжу з річки, яку потім ділили між собою. На іншому відео ті самі тварини діставали свій обід з води вже короткими гострими гілками. Таких деталей поведінки науковці раніше не помічали, і сподіваються, що з новими знаннями про мавп зможуть краще дослідити процес еволюції.

Читайте такожДослідження: за розумовими здібностями ворони не поступаються мавпам

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter