У мережі з'явилося дивовижне відео про шимпанзе-рибалок (відео)

Озброївшись довгими палками, які знайшли у лісі, тварини виловлювали поживну їжу з річки, яку потім ділили між собою. На іншому відео ті самі тварини діставали свій обід з води вже короткими гострими гілками. Таких деталей поведінки науковці раніше не помічали, і сподіваються, що з новими знаннями про мавп зможуть краще дослідити процес еволюції.

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