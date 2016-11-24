NASA назвало три планети, на які в майбутньому можуть переселитися люди (відео)

Американське космічне агентство NASA встановило, що на цій карликовій планеті є вода, а це означає, що в майбутньому люди можуть там жити, як і на Марсі, йдеться в сюжеті ТСН.

Астроном Анатолій Відьмаченко ніколи не переставав називати Плутон планетою, хоча його закордонні колеги вже 10 років навіть не перераховують його серед планет сонячної системи. А дарма, бо коли космічний апарат NASA сфотографував на Плутоні водяну кригу, цей об'єкт став можливим прихистком людства, якщо на Землі стане мало місця або щось піде не так.

"Н20 точно є, і зрозуміло, якщо там поселитись, заритись десь всередину, то із Н2О можна водень там утворювати, кисень там утворювати, і, відповідно, грітися. Людина може створити для себе комфортні умови десь там в підземеллі", - вважає науковець.

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Жити зовні буде холодно – температура на Плутоні сягає мінус 240 за Цельсієм. Це найхолодніша планета в сонячній системі. Однак якщо заритися на кількасот кілометрів углиб, то можна вийти на нуль градусів. Астрономи навіть говорять про можливе переселення людства.

"Рано чи пізно на Землі буде катастрофа не тільки екологічна. 100 тисяч років нам нічого не загрожує, можливо, нам вдасться навчитись відвертати астероїдну небезпеку. Але людство на місці не залишиться – рано чи пізно настане необхідність освоєння нових ресурсів, побудови баз на Місяці", - каже голова астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав Яцків.

Саме з Місяця, де мала гравітація, найзручніше буде вилітати на інші планети, зокрема на Марс. Марс – це сусід Землі, значно тепліший за Плутон. Клімат планети схожий на арктичний, хоч і кисню нема. І за розміром Марс лише вчетверо менший за Землю, тоді як Плутон – аж у 30 разів. Перших людей на Марс планують відправити вже за 7 років. Серед відібраних добровольців є й українець – студент із Житомира.

Футуролог Володимир Нікітін переконаний, що ідея освоєння нових планет може об'єднати людство, але люди-марсіани вже ніколи не будуть такими, як люди-земляни. "Більшість знань, які викладають на Землі, там просто не потрібні. Історія, культура – як її викладати? І розрив зв'язку із Землею, створення життя марсіанського – це буде процес непростий", - припускає він.

Крім Марса й Плутона, астрономи з цікавістю приглядаються до іншого небесного тіла, орбіта якого трохи далі від марсіанської – це планета Церера. Завбільшки вона майже з Плутон, але значно ближча до Землі та, можливо, має великі запаси води. А це значить, що у людства, крім Землі, можуть бути планети для життя на вибір.