YouTube, Facebook, Twitter і Microsoft об'єднуються для боротьби з тероризмом

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

«Контенту, який просуває тероризм, немає місцях на наших сервісах. Ми сподіваємося, що наше об'єднання дозволить підсилити ефективність [боротьби]», — йдеться в спільній заяві компаній.

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За даними видання, в рамках співпраці компанії створять спеціальну базу «цифрових ідентифікаторів», якими будуть позначатися відео і фото, що закликають людей до тероризму. Це дозволить іншим платформам швидше визначати «заборонені» відео і видаляти їх зі своїх сайтів.

Планується, що спільна база даних буде запущена на початку 2017 року, додає видання.

У травні компанії Facebook, Twitter, Microsoft і Google погодилися дотримуватися нові правила Євросоюзу, спрямовані на боротьбу з розпалюванням ненависті. Компанії зобов'язалися вживати заходів проти порушників протягом 24 годин.