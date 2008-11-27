Європа оголошує війну кіберзлочинам

23:40, 27 листопада 2008
Наука та IT
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Рада міністрів ЄС схвалила рішення

Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС схвалила стратегію посилення боротьби з кіберзлочинністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Стратегія пропонує низку операційних заходів, таких як кіберпатруль, створення спільних груп з розслідування злочинів, проведення віддалених розслідувань тощо.

Стратегія також містить конкретні пропозиції щодо більш тісної співпраці та інформаційного обміну між правоохоронними органами і приватним сектором.

На сьогодні кіберзлочинність є зростаючою загрозою для європейського суспільства. Країни-члени Євросоюзу щоденно страждають від тисяч атак проти їхніх інформаційних систем, а розповсюдження вірусів, що викрадають інформацію, спаму, крадіжки персональних даних та дитяча порнографія стають дедалі більшими.

За даними Єврокомісії, за останні 5 років лише кількість фотографій із зображеннями сексуального насильства над дітьми зросло в чотири рази.

Стратегія також закликає до створення у короткотерміновій перспективі спеціальної системи попередження про злочини, скоєні в мережі Інтернет, такі як розміщення незаконного контенту. Систему планується створити зусиллями Європолу, який для реалізації цього завдання отримає 300 тис. євро від Єврокомісії.

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