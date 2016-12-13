Учені виявили планету, де йдуть дощі з рубінів та сапфірів

Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy.

Ця планета стала однією з перших, які були відкриті й чиє існування було підтверджене орбітальним телескопом "Кеплер".

Зазначається, що "Кеплер" безперервно стежив за HAT-P-7b протягом перших 4 років роботи. У ході спостережень виявилося, що найяскравіша (і найгарячіша) точка в атмосфері HAT-P-7 b постійно рухалася, а не стояла на тому місці, яке прямо "дивиться" на зірку й отримує від неї найбільше тепла. Це свідчить про те, що у повітрі планети вирують потужні шторми.

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У свою чергу хмари, як свідчать дослідження астрономів, складаються з корунду – мінералу, що становить основу рубінів і сапфірів. Такі хмари, якщо вони затримуються на нічній стороні, де це з'єднання може існувати в рідкій формі, можуть насичувати нижні шари атмосфери HAT-P-7 b "рубіновими" і "сапфіровими" краплями, йдеться у статті.

Як вважають вчені, хмари формуються на межі між денною і нічною стороною HAT-P-7 b, де температури досить низькі для конденсації сапфірів і рубінів з парів корунду.

Раніше вчені космічного агентства NASA виявили в галактиці Чумацький шлях планету з поганими погодними умовами.