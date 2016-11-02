NASA знайшло планету з пекельною температурою та "скляними" дощами

Учені переконані, що найгірша погода – на екзопланеті HD 189733b, розташованій у сузір’ї Лисички на відстані 63 світлових роки від Землі, йдеться на сайті NASA.

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Астрономи припускають, що нова планета набагато гарячіша за Землю, її температура становить 3 тисячі градусів за Цельсієм. Крім того, швидкість вітру на поверхні екзопланети може досягати 2 км/с.

А у верхніх шарах атмосфери планети, за словами вчених, є силікати, завдяки чому на поверхню випадають "скляні" дощі.

Раніше вчені заявили про те, що Дев'ята планета може "викинути" із Сонячної системи принаймні один газовий гігант.