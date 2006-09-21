Seitz створила 160-мегапіксельну цифрову камеру (фото)

Компанія Seitz випустила цифрову камеру, здатну знімати в роздільній здатності 160 мегапікселів. Стандартний кадр 6х17 при зйомці такою камерою займає близько 1 гігабайта дискового простору, повідомляється на сайті engadget.com

Крім надвисокого роздільної здатності, ще одним видатним показником камери є рівень світлочутливості ISO від 500 до 10000. Витримка камери становить одну двадцятитисячну секунди.

Зрозуміло, з урахуванням того, що фотографії з огляду на високу роздільну здатність займатимуть в десятки разів більше місця, ніж зняті звичайними цифровиками (7-10-мегапіксельними, наприклад) кадри, для зберігання зображень фахівцям Seitz довелося придумати особливу систему. Фотографії не зберігатимуться на карті пам`яті фотоапарата (хоча в найближчому майбутньому теоретично це можливо, оскільки за рік-два на ринку з`являться флеш-карти місткістю в кілька десятків гігабайт), а відразу передаватимуться на комп`ютер Mac Mini через інтерфейс Ethernet.

Студійна версія 160-мегапіксельної камери коштуватиме 33715 доларів, а портативна модель обійдеться фотографові в 36266 доларів. Вірогідно, у цю вартість входить і ціна Mac Mini. Камера буде продемонстрована на виставці Photokina в Німеччині наприкінці вересня 2006 року, а появи новинки у продажу варто чекати не раніше 2007 року.

Лента.ру