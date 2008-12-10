Геймери зможуть спробувати себе в ролі Барака Обами

Видавництво Interactive Gaming Software оголосило, що 20 січня 2009 року в продаж надійде гра Commander in Chief. Як передає AFP, цей проект є геополітичним симулятором, яка дасть змогу геймерам спробувати себе в ролі президента США. Гравець має вирішувати економічні й енергетичні проблеми, а також питання, пов`язані з національною безпекою і тероризмом.

Усі події Commander in Chief розгортатимуться на тривимірній карті світу. У грі, за створення якої відповідає студія Eversim, будуть представлені 192 держави і 8 тисяч міст. При розробці ігри були використані дані 50 міжнародних організацій, включаючи ООН, G7, НАТО і ОПЕК. Зазначмо, що Commander in Chief вийде в день інавгурації Барака Обами.

За словами розробників, віртуальний президент має ухвалювати складні рішення, які впливатимуть і на інші держави. При цьому геймер зможе формувати власний уряд, розвивати дипломатичні відносини з різними країнами, атакувати територію інших держав, щоб повалити тамтешній режим.

Представники Interactive Gaming Software також зазначили, що геймери дістануть можливість стати біля керма інших держав, наприклад, Франції, Німеччини, Іспанії чи Росії. При цьому вони зможуть грати як наодинці, так і в мережі. Додамо, що охочим придбати Commander in Chief доведеться заплатити 39,95 доларів.

Лента.ру