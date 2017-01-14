WSJ розповіла про збитки SpaceX після аварії Falcon 9

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на фінансові документи компанії, що опинилися в розпорядженні видання, передає РБК.

Аварія і викликані цим затримки наступних запусків призвели в 2015 році до збитку в $260 млн, пише видання. Через аварію, що трапилася, компанія із запланованих 12 запусків змогла здійснити в той рік лише шість запусків.

Читайте такожПерший після аварії запуск ракети Falcon 9 відбудеться 8 січня - SpaceX

З посиланням на документи видання також пише, що в 2015 році виручка компанія впала на 6% до $945 млн. В той час як в 2014 роки вона досягала $1 млрд.

У 2016 році SpaceX розраховувала отримати виручку в розмірі $1,8 млрд. Reuters з посиланням на заяву фінансового директора SpaceX Брета Джонсена повідомляє, що компанія знаходиться «у фінансово сильній позиції» з виручкою в більш ніж $1 млрд.

Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 вибухнула 1 вересня під час тестового запуску на мисі Канаверал у штаті Флорида. Аварія сталася при підготовці до іспиту, під час заправки палива.

В результаті вибуху компанія втратила ракету і ізраїльський комунікаційний супутник AMOS-6, вартість якого оцінили в 200 мільйонів доларів.

Власник знищеного апарату компанія Space Communication заявила про намір стягнути зі SpaceX компенсацію в 50 мільйонів доларів, або отримати безкоштовний старт.

Ілон Маск назвав цю аварію самої серйозною невдачею в історії компанії.