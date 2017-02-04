Вчені назвали три ймовірні причини кінця світу

На думку вчених, світ можуть знищити пандемії, зміна клімату та ядерна війна, передає The Daily Mail, посилаючись на доповідь учених "Екзистенційний ризик. Дипломатія та управління".

Експерти наголосили, що на сьогодні робиться недостатньо кроків для того, щоб убезпечити світ від таких загроз. Особливу увагу вони звернули на можливість застосування біологічної зброї.

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Тому фахівці закликали міжнародних лідерів звернути увагу на порушені у доповіді проблеми.

Раніше фізик-теоретик Стівен Хокінг заявляв, що у найближчу тисячу років настане неминучий кінець світу через ядерну війну, штучний інтелект або генетично створений вірус.