Сюрпризи на Паризькому автосалоні (фоторепортаж)

Паризький автосалон стартує завтра, а вчора на виставкову територію Porte de Versailles, з`їхалися всі, хто має хоч якесь відношення до автоіндустрії.

Вся автомобільна індустрія розташувалася у восьми павільйонах, деякі виробники встигли захопити і по два стенди, а судячи з розкладу прес-конференцій, щонайменше 30 компаній готують сюрпризи.

Як завжди, основні прем`єри вже відомі, а фотографії концептів розповсюджені у ЗМІ. Тільки ось, якщо серійні автомобілі скоро мулятимуть нам очі, то захоплюватися концептами більшості з нас доведеться, тільки дивлячись у монітор, і Паризький автосалон – це, безумовно, вагомий привід для того, щоб вдатися до мрійливого споглядання, хоч і здалеку.

Компанія Porsche представить 4 нових моделі. Захід є важливим для Porsche, тому що на минулому Британському автосалоні продукція концерну представлена не була.

Mitsubishi представила в Парижі 2 новинки: Mitsubishi Pajero і Outlander Concept. Позашляховик Pajero нового покоління поставлятиметься до Європи з дизельним двигуном 3,2 Di з механічною і автоматичною коробками передач і новим бензиновим двигуном 3,8 л. Вихлопи автомобілів з будь-яким зі встановлюваних двигунів відповідають Євро 4.

Audi розсекретила свій довгоочікуваний суперкар R8. Головна новина - на автомобілі встановлений високообертний двигун V8 об`ємом 4,2 літра з системою прямого вприскування FSi потужністю 420 к.с., а не V10 від Lamborghini Gallardo, як стверджували раніше. Розгін до 100 км/г автомобіль робить за 4,6 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/г.

Toyota Europe показала перспективну заміну популярної моделі "гольф"-класу Corolla. Наразі головна новина – ім`я Corolla піде в історію, наступника назвуть Auris. Машина, яку представляють у Парижі – не повноцінний концепт. Це серійний автомобіль, дещо замаскований під шоу-кар.

Renault представив у Парижі позашляховик Koleos Concept. Цей автомобіль – не що інше, як прототип першого серійного позашляховика Renault. Серійна версія з`явиться у 2008 році. Зовні автомобіль витриманий у стилі всіх останніх моделей компанії. Під капотом – дизель 2.0 dCi з непоганою для такого невеликого мотора потужністю в 180 к.с. Коробка передач – ручна, 6-ступінчаста.

Skoda розсекретила концептуальний Joyster. Услід за ескізами нової Skoda Joyster з’явилися і перші фотографії однойменного концепту. Наживо це експериментальне авто можна побачити вже сьогодні на паризькому автосалоні. Зовнішній вигляд концепту говорить про те, в яку сторону направлена творча думка дизайнерів корпорації Skoda і дає уявлення про те, як приблизно будуть виглядати майбутні новинки від цього концерну.

Opel представить у Парижі концепт CorsaVan. Автомобіль побудований на платформі нового 3-дверного спортивного родстера Corsa.

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