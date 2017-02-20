SpaceX відправила на орбіту "посилку" для МКС та успішно посадила перший ступінь ракети (відео, фоторепортаж)
Ракета Falcon 9 вивела на орбіту човен Dragon із обладнанням для Міжнародної космічної станції.
У неділю, 19 лютого, компанія SpaceX успішно вивела на орбіту космічний корабель Dragon. Першій ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на майданчику LZ-1 в космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді на мисі Канаверал. Про це повідомляється у "Твіттері" SpaceX. Відеозапис приземлення першого ступеню ракети оприлюднено на YouTube.
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На борту корабля Dragon 2,5 тонни вантажу. Це продукти та устаткування для МКС, а також супербактерія Staphylococcus aureus, яку будуть досліджувати в умовах слабкої гравітації.
Right on schedule, solar arrays have been deployed on @SpaceX#Dragon cargo spacecraft. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/NCqYrCNR7x— NASA (@NASA) February 19, 2017
За повідомленням NASA у Twitter, космічний корабель успішно розкрив сонячні батареї, стиковка зі станцією очікується 22 лютого.