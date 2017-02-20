SpaceX відправила на орбіту "посилку" для МКС та успішно посадила перший ступінь ракети (відео, фоторепортаж)

У неділю, 19 лютого, компанія SpaceX успішно вивела на орбіту космічний корабель Dragon. Першій ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на майданчику LZ-1 в космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді на мисі Канаверал. Про це повідомляється у "Твіттері" SpaceX. Відеозапис приземлення першого ступеню ракети оприлюднено на YouTube.

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На борту корабля Dragon 2,5 тонни вантажу. Це продукти та устаткування для МКС, а також супербактерія Staphylococcus aureus, яку будуть досліджувати в умовах слабкої гравітації.

За повідомленням NASA у Twitter, космічний корабель успішно розкрив сонячні батареї, стиковка зі станцією очікується 22 лютого.