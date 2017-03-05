Facebook хоче зайнятися випуском власних шоу, серіалів та програм
04:07, 05 березня 2017Наука та IT
593 0
Соціальна мережа Facebook повідомила про те, що планує зайнятися виробництвом ексклюзивних шоу, серіалів і програм.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
"Facebook готує півгодинні щотижневі ролики, які можуть торкнутися теми науки, стилю життя, відеоігор, спорту та поп-культури", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЦукерберг планує змінити формат Facebook
Крім того, соцмережа планує витрачати на виробництво кожного відео до півмільйона доларів.
Точні терміни запуску нового проекту також невідомі.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Google збільшили ліміт на вхідні повідомлення до 50 МБ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter