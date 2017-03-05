Facebook хоче зайнятися випуском власних шоу, серіалів та програм

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Facebook готує півгодинні щотижневі ролики, які можуть торкнутися теми науки, стилю життя, відеоігор, спорту та поп-культури", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, соцмережа планує витрачати на виробництво кожного відео до півмільйона доларів.

Точні терміни запуску нового проекту також невідомі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Google збільшили ліміт на вхідні повідомлення до 50 МБ