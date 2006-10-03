У GB випробовують гоночний болід для звичайних доріг (фото)

Компанія Caparo Vehicle Technologies закінчила спорудження першого суперкара Caparo T1, що одержав індекс XP1, повідомляє Leftlanenews.com. Наразі автомобіль проходить тести у Великобританії, метою яких є настройка систем управління двигуном і підвіски машини.

Творцями Caparo T1 стали колишні інженери команди McLaren Формули-1. Подібно до гоночних болідів, автомобіль оснащується двигуном V8 об`ємом 2,4 літра і потужністю 500 кінських сил.

Вага двомісного боліда для доріг загального користування становить близько 500 кілограмів. До ста кілометрів на годину машина розгоняється за 2,5 секунди, а до 160 кілометрів на годину - за 5 секунд.

Творці Caparo T1 обіцяють, що другий тестовий екземпляр буде представлений у грудні цього року. Серійне виробництво автомобіля почнеться в 2007 році. На рік компанія планує випускати по 24 машини, причому всі автомобілі, заплановані на 2007 рік, вже розкуплені. Перший серійні Caparo T1 доставлять власникам у березні.

Автолента.ру