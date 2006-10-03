У GB випробовують гоночний болід для звичайних доріг (фото)
Суперкар Caparo T1 розкуплений ще до випуску
Компанія Caparo Vehicle Technologies закінчила спорудження першого суперкара Caparo T1, що одержав індекс XP1, повідомляє Leftlanenews.com. Наразі автомобіль проходить тести у Великобританії, метою яких є настройка систем управління двигуном і підвіски машини.
Творцями Caparo T1 стали колишні інженери команди McLaren Формули-1. Подібно до гоночних болідів, автомобіль оснащується двигуном V8 об`ємом 2,4 літра і потужністю 500 кінських сил.
Вага двомісного боліда для доріг загального користування становить близько 500 кілограмів. До ста кілометрів на годину машина розгоняється за 2,5 секунди, а до 160 кілометрів на годину - за 5 секунд.
Творці Caparo T1 обіцяють, що другий тестовий екземпляр буде представлений у грудні цього року. Серійне виробництво автомобіля почнеться в 2007 році. На рік компанія планує випускати по 24 машини, причому всі автомобілі, заплановані на 2007 рік, вже розкуплені. Перший серійні Caparo T1 доставлять власникам у березні.