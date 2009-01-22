Винищувачі п'ятого покоління пройдуть випробування над Чорним морем

Морський полігон для випробувань бойового літака п`ятого покоління, який створюється в Росії, має бути збудований в акваторії Чорного моря, яка прилягає до Краснодарського краю. Про це заявив віце-прем`єр Росії Сергій Іванов, який опікується виконанням державних програм озброєнь. На нараді військово-промислової комісії при уряді РФ ухвалено рішення про створення нового полігону для бойових літаків, де випробовуватимуть зброю по морських цілях, повідомив журналістам віце-прем`єр.

Остаточно місце вибере Міноборони Росії, проте, як зазначив віце-прем`єр, "створювати його на узбережжі України ми не будемо".