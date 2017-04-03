Учені показали на відео, як виглядає рельєф дна океану без води

Учені показали на відео, який має вигляд дно Світового океану без води.

На ньому детально зображені Океанічні хребти, загальна протяжність яких складає понад 80 тисяч кілометрів, їх структура та висота.

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Також показали найглибше місце на Землі - Маріанську впадину, глибиною майже 11 кілометрів.

Не оминули увагою і місце, де затонув "Титанік" і острів Ісландія, відомий високою вулканічною активністю.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно дослідники з'ясували, чому лід в Арктиці стає зеленим.