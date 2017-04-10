Телескоп Hubble сфотографував зоряні ясла в сузір'ї Діви (фото)

Процес народження та еволюції галактик вивчений далеко не повністю. Багато що про нього розповісти процеси, що відбуваються в так званих зоряних яслах – це частини галактик або цілі галактики, де зірки формуються з величезною швидкістю.

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Одну з таких галактик - NGC 4536 – вдалося сфотографувати телескопу Hubble. Вона знаходиться в 50 мільйонах світлових років від нас у сузір'ї Діви.

Вплинути на такий спалах зореутворення могли кілька факторів. В першу чергу необхідні величезні запаси газу. Вони могли з'явитися при дуже близькому проходженні поруч іншої галактики або ж при їх зіткненні.

В "яслах" молоді зірки часто живуть недовго і вмирають молодими, оскільки горять дуже інтенсивно і швидко вичерпують свої запаси газу. Ці зірки випромінюють величезну кількість ультрафіолету і залишають хмари іонізованого водню.