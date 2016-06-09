Астрофізики: в далекій галактиці чорна діра перетворює гігантські хмари у зірки

Міжнародна група астрофізиків опублікувала результати дослідження в журналі Nature, передає Lenta.ru.

Вчені досліджували скупчення галактик Abell 2597, віддалене від Землі на мільярд світлових років, за допомогою телескопа в Паранальской обсерваторії, що розташована в пустелі Атакама в Чилі. Вони вивчили розташування і рух холодного газу, який, як виявилося, утворює масивний потік у бік чорної діри, розташованої в центрі найяскравішої галактики скупчення - BCG, гігантської еліптичної галактики, оточеної щільною хмарою гарячої плазми.

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Виявилося, що гарячий іонізований газ є лише оболонкою, всередині якої знаходиться набагато більш холодні і масивні молекулярні хмари. При певних умовах вони спрямовуються до поверхні чорної діри, що, в свою чергу, підтримує процеси утворення зірок у середовищі поблизу ядра галактики.

Маса молекулярних хмар оцінюється астрономами в мільйон планет Земля.

Відкриття змінює звичне уявлення, згідно з яким чорні діри живляться хмарами розжареного газу.