В США представили аудіоколонку з бетону

Американський виробник електроніки Master & Dynamic представив нову модель бездротової колонки — MA770. Про це в четвер, 20 квітня, повідомляє Highsnobiety.

Пристрій зроблено з бетону і важить він близько 16 кілограмів.

За словами представників компанії, вибір саме на цей матеріал упав тому, що бетон добре поглинає вібрацію, на відміну від дерева або пластмаси.

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Гаджет вже доступний для замовлення. Ціна колонки — 1800 доларів.

Master & Dynamic спеціалізується на випуску навушників преміум-класу, штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку. Навесні 2016 року компанія представила лімітовану колекцію навушників. Корпус навушників виконаний в кобальтово-синьому кольорі і декорований чорними вставками.