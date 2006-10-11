Гаряча десятка автомобілів, краще пристосованих для сексу (фото №1)

У наші дні автомобіль вже давно не те що не розкіш, але навіть і не засіб пересування – для сучасної людини, замороченої скаженим ритмом життя, особисте авто залишилося мало не єдиним місцем, де можна хоча б ненадовго по-справжньому розслабитися. Зручний м`який салон, приємна музика. Ну а якщо на сусідньому сидінні знаходиться ще і людина, з якою у вас романтичні стосунки, то утриматися від спокуси буває деколи просто неможливо.

Зрозуміло, в цьому значенні, як, втім, і у всіх інших, машини дуже сильно відрізняються один від одного. Із зрозумілих причин стримати нескромні бажання в "Оці" набагато простіше (або, швидше, здійснити їх важче), ніж, наприклад, в "Роллс-ройсі". Проте, як з`ясували недавно британські соціологи, всупереч очікуванням, фаворитами закоханих є зовсім не розкішні лімузини, а набагато скромніші і, на перший погляд, навіть нудні автомобілі.

Більше за інших до сексу британців розташовує "Вольво Істейт", прозвений "коробкою на колесах". Причина проста: заднє сидіння у шведа помітне більше, ніж у інших авто.

Друге місце в такому неординарному рейтингу зайняв "Мерседес-Бенц" моделі "Спринтер-вен". На третє місце за підсумками опитування вийшов ще один німецький автомобіль "Фольксваген Кемпер", а БМВ третьої серії "Салун" і "Форд Ескорт" зайняли четверте і п`яте місця відповідно.

Місця, що залишилися, в гарячій десятці розподілися таким чином:

Шосте місце – "Ауді" TT, далі за ним "Ленд Ровер Діскавері", "Порше Каррера", "Фольксваген Гольф" і "Форд Фокус".

Схоже, що наявність вільного простору – головна умова для парочок, які хочуть насолоджуватися один одним в машині. Згідно опитування, 68% британців займалися сексом в машині, а кожен десятий вдавався до плотських утіх під час водіння.

До речі, в ході опитування, проведеного однією з автомобільних страхових компаній, було встановлено, що 1,2 млн. автомобілістів під час водіння частіше думають про секс, ніж про спостереження за дорогою. Проте, для 3,2 млн. водіїв основною темою для роздумів за кермом автомобіля є робота, а для 2 млн. – сімейні проблеми і турботи.

Утро.ру