У США вперше запустили ракету Vector-R, яка зможе виводити на орбіту дешеві супутники

Американська компанія Vector Space Systems успішно провела перший запуск нової ракети Vector-R, яка призначена для виведення малих супутників на низьку навколоземну орбіту. Про це повідомляє N+1 з посиланням на Forbes.

На сьогоднішній день запуск малих супутників через невелику масу в переважній більшості випадків проводиться разом з іншими, більш великими космічними апаратами. Через це власники невеликих супутників змушені підлаштовуватися під дати запусків більш великих апаратів.

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Компанія Vector Space Systems заснована інженерами, які раніше працювали в компанії SpaceX, Virgin і Boeing. Компанія планує зайняти саме нішу запуску малих супутників і виводити легкі космічні апарати на орбіту за ціною близько 1,5 мільйона доларів за запуск; для порівняння: вартість запуску «Протона» і Falcon 9 перевищує 60 мільйонів доларів.

П'ятитонна Vector-R - перша і більш легка з двох ракет, що розробляються компанією, вона призначена для виведення вантажу масою до 60 кілограмів на низьку навколоземну орбіту. В рамках минулих випробувань Vector Space Systems вперше запустила Vector-R.

Тестовий пуск на висоту до 15 кілометрів (для дотримання існуючих обмежень) відбувся 3 травня в пустелі Мохаве. Використовувалася перша ступінь з одним двигуном (штатно Vector-R передбачає використання трьох двигунів). Під час польоту інженери компанії стежили за станом авіоніки і двигуна першого ступеня, а також перевіряли коректність роботи керуючого програмного забезпечення.

Компанія планує почати комерційні запуски Vector-R вже в 2018 році, а в 2019 запустити більш потужну ракету Vector-H, яка зможе виводити на низьку навколоземну орбіту вантаж масою до 125 кілограмів. За словами представників компанії, вони розраховують запускати до 100 Vector-R в рік.