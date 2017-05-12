Програвач iTunes з’явиться у Windows Store

Компанія Apple планує випустити версію плеєра iTunes для магазину Windows Store. Про це компанія Microsoft повідомила на конференції Build 2017, повідомляє itc.ua.

Зазначається, що версія iTunes для Windows у плані функціональності повинна повністю відповідати існуючій, а саме включати можливість підключення і синхронізації iPhone, iPad і iPod.

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Додаткових подробиць про новий iTunes для Windows 10 не повідомили.

Як повідомляв УНІАН раніше, Тім Кук погрожував видалити додаток Uber з App Store на особистій зустрічі з головою компанії Тревісом Каланіком.

Одна з головних претензій до Uber полягала в тому, що у творців сервісу є можливість відстежувати місце розташування своїх клієнтів після закінчення поїздки. Така особливість ледь не стала причиною видалення додатку з App Store.