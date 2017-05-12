Програвач iTunes з’явиться у Windows Store
Нова версія iTunes для Windows повинна повністю відповідати існуючій.
Компанія Apple планує випустити версію плеєра iTunes для магазину Windows Store. Про це компанія Microsoft повідомила на конференції Build 2017, повідомляє itc.ua.
Зазначається, що версія iTunes для Windows у плані функціональності повинна повністю відповідати існуючій, а саме включати можливість підключення і синхронізації iPhone, iPad і iPod.
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Додаткових подробиць про новий iTunes для Windows 10 не повідомили.
Як повідомляв УНІАН раніше, Тім Кук погрожував видалити додаток Uber з App Store на особистій зустрічі з головою компанії Тревісом Каланіком.
Одна з головних претензій до Uber полягала в тому, що у творців сервісу є можливість відстежувати місце розташування своїх клієнтів після закінчення поїздки. Така особливість ледь не стала причиною видалення додатку з App Store.