У Європолі глобальну кібератаку вірусом WannaCry визнали безпрецедентною
Напад вимагає комплексного міжнародного розслідування.
Європейський Центр боротьби з кіберзлочинністю Європолу тісно співпрацює з країнами, яких торкнулася масштабна кібератака, щоб впоратися з її наслідками і скоротити ризики. Про це заявили в Європолі.
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В організації визнали, що напад було організовано на «безпрецедентному рівні» і необхідне комплексне міжнародне розслідування. У ньому візьме участь спеціальна цільова група Європолу, що спеціалізується на кіберзлочинності.
«Для отримання додаткової інформації про те, як захистити ваші дані і обладнання у випадку зараження вірусом, будь ласка, відвідайте https://www.nomoreransom.org/ - безкоштовний онлайн-ресурс, розроблений Європолом, голландськими поліцейськими і партнерами в галузі», - радить Європол.
Як пише Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп'ютерів у 99 країнах світу.
У Британії, як повідомлялося, лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.
Нагадаємо, вірус почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. Десятки тисяч заражень зареєстрували в 99 країнах.
Поширення вірусу-здирника WannaCrypt вдалося призупинити, зареєструвавши домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.