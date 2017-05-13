Розробники нового вірусу-здирника WCry вже заробили понад $6000

Автори вірусу-здирника WannaCry (також відомий як WCry) заробили 12 травня на своїх жертв щонайменше 3,5 біткоіна. За курсом 1740 доларів за один біткоін, який встановився до 22 години по Києву, це трохи більше шести тисяч доларів.

Видання «Медуза» проаналізувало історію транзакцій на біткоін-гаманці, на які вірус вимагав перерахувати гроші (ця інформація є публічною). Адреси гаманців були взяті зі скріншотів жертв і звіту «Лабораторії Касперського».

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Так, на трьох гаманцях, пов'язаних з WCry, було виявлено 20 транзакцій, здійснених 12 травня. Найчастіше кошти надходили порціями по 0,16-0,17 біткоіна — це близько 300 доларів. Саме по 300 доларів вимагали заплатити хакери від своїх жертв (іноді вартість розблокування підвищувалася до 600 доларів).