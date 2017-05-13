Більшість українських держустанов не постраждали від кібератаки WannaCrypt – Держспецзв’язку

Більшість інформаційних систем українських державних установ завдяки оперативно вжитим заходам не були інфіковані шкідливою програмою WannaCrypt, внаслідок якої було порушено роботу десятків тисяч комп’ютерів в усьому світі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Читайте такожПоширення вірусу-здирника вдалося призупинити

За даними Держспецзв’язку, переважна більшість інфікувань відбулася через відкриття шкідливих додатків (документів Word, PDF-файлів), які були надіслані на електронні адреси багатьох комерційних структур та державних установ.

«У результаті оперативно вжитих заходів і завдяки завчасному попередженню про масову розсилку шифрувальника WannaCrypt та наданню необхідних рекомендацій удалося уникнути більшості випадків інфікувань інформаційних систем державного сектору», - йдеться у повідомленні.

Атака, основною метою якої було розповсюдження шифрувальника файлів WannaCrypt, використовувала мережеву вразливість MS17-010, у результаті експлуатації якої на інфіковану машину встановлювався набір скриптів, використовуваних зловмисниками для запуску згаданого шифрувальника файлів.

Як повідомляв УНІАН, вірус WannaCrypt почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. Того ж дня було зафіксовано десятки тисяч випадків зараження комп’ютерів у 99 країнах.

Глобальну кібератаку розслідуватиме Європол. В організації визнали, що напад було організовано на «безпрецедентному рівні».