Більшість українських держустанов не постраждали від кібератаки WannaCrypt – Держспецзв’язку
Більшість інфікувань відбулася через відкриття шкідливих додатків (документів Word, PDF-файлів), які були надіслані на електронні адреси багатьох комерційних структур та державних установ.
Більшість інформаційних систем українських державних установ завдяки оперативно вжитим заходам не були інфіковані шкідливою програмою WannaCrypt, внаслідок якої було порушено роботу десятків тисяч комп’ютерів в усьому світі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
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За даними Держспецзв’язку, переважна більшість інфікувань відбулася через відкриття шкідливих додатків (документів Word, PDF-файлів), які були надіслані на електронні адреси багатьох комерційних структур та державних установ.
«У результаті оперативно вжитих заходів і завдяки завчасному попередженню про масову розсилку шифрувальника WannaCrypt та наданню необхідних рекомендацій удалося уникнути більшості випадків інфікувань інформаційних систем державного сектору», - йдеться у повідомленні.
Атака, основною метою якої було розповсюдження шифрувальника файлів WannaCrypt, використовувала мережеву вразливість MS17-010, у результаті експлуатації якої на інфіковану машину встановлювався набір скриптів, використовуваних зловмисниками для запуску згаданого шифрувальника файлів.
Як повідомляв УНІАН, вірус WannaCrypt почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. Того ж дня було зафіксовано десятки тисяч випадків зараження комп’ютерів у 99 країнах.
Глобальну кібератаку розслідуватиме Європол. В організації визнали, що напад було організовано на «безпрецедентному рівні».