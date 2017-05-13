Масштабна атака вірусу-здирника: ЗМІ знайшли російський слід

Масштабна вірусна атака, яка напередодні вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу, була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів у Сирії, передає ЄвроПравда, посилаючись на The Telegraph.

"Окремі експерти вважають, що це вказує на зв'язок Shadow Brokers з російським урядом", — повідомляє видання.

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Так, 8 квітня, через день після ракетного удару США в Сирії, група Shadow Brokers оприлюднила заяву, в якій ламаною англійською звинуватила Трампа у зраді "людей, які за нього голосували" та які йому допомагали.

Як повідомляє Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.

У Британії, як повідомлялося, лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.

Нагадаємо, вірус-вимагач почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. Десятки тисяч заражень зареєстрували у 99 країнах.

Поширення вірусу-здирника WannaCrypt вдалося призупинити, зареєструвавши домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.