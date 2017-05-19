Жертви вірусу-здирника WannaCry отримали нові повідомлення від хакерів

Постраждалі від вірусу WannaCry отримали нове повідомлення від зловмисників з вимогою заплатити викуп за розшифровку даних, як повідомляє The Sun.

У повідомленні стверджувалося, що "чимало користувачів вже заплатили і отримали ключі для дешифрування".

"Я гарантую, що розшифрую файли для чесних клієнтів", — заявили у своєму листі невідомі. Далі зловмисники пояснили, як прискорити процес отримання ключів.

Читайте такожДруга хвиля кібератаки вірусу WannaCry оминула Європу і зачепила Азію - DW

Або появу листа було заздалегідь заплановано хакерами і він містився всередині вірусу, або вони власноруч розіслали його жертвам.

Нагадаємо, в останні дні програма-вимагач WannaCry заблокувала не менше 200 тис. комп'ютерів в 150 країнах. WannaCry шифрує файли, після чого їх стає неможливо використовувати. Для розблокування від жертв вимагають "викуп" - від 200 до 600 доларів, який потрібно перевести на зазначені рахунки у біткоїнах.