Відвідуваність російських соцмереж в Україні продовжує падати (інфографіка)
10:43, 24 травня 2017Наука та IT
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Російські інтернет-сервіси продовжують втрачати українських користувачів.
Інфографіка corestone.expert
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Відвідуваність російської соціальної мережі ВКонтакте впала на 3 млн візитів, тоді як до блокування становила в середньому 10,1 млн візитів.
Статистику відвідуваності заблокованих російських інтернет-сервісів в Україні надала УНІАН аналітична група CoreStone. Статистика включає унікальні візити з десктопів.
Однокласники втратили у середньому 1,67 млн візитів з майже 4,6 млн.
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Зазначимо, представлені дані в переважній більшості випадків враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN.
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