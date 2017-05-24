Відвідуваність російських соцмереж в Україні продовжує падати (інфографіка)

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Відвідуваність російської соціальної мережі ВКонтакте впала на 3 млн візитів, тоді як до блокування становила в середньому 10,1 млн візитів.

Статистику відвідуваності заблокованих російських інтернет-сервісів в Україні надала УНІАН аналітична група CoreStone. Статистика включає унікальні візити з десктопів.

Однокласники втратили у середньому 1,67 млн візитів з майже 4,6 млн.

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Зазначимо, представлені дані в переважній більшості випадків враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN.