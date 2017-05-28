"Урядові" хакери намагалися зламати пошту засновника ВКонтакте
Дуров заявив про спробу зламу своєї пошти.
Засновник і колишній гендиректор соцмережі ВКонтакте Павло Дуров заявив про те, що його пошту Gmail можуть спробувати зламати урядові хакери. Про це він написав у своєму Twitter.
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"Google говорить, що підтримувані урядом хакери можуть намагатися мене зламати. Я ніколи не використовую Gmail для важливого листування, але чомусь я не здивований", — йдеться у його повідомленні.
Він також опублікував доказ кібератаки - фото спрямованого йому попередження від компанії Google.
Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail important for stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF— Pavel Durov (@durov) May 27, 2017
Засновник ВКонтакте Павло Дуров виїхав з Росії в квітні 2014 року. Перед від'їздом він залишив посаду генерального директора соцмережі, продавши свою частку акцій.