"Урядові" хакери намагалися зламати пошту засновника ВКонтакте

Засновник і колишній гендиректор соцмережі ВКонтакте Павло Дуров заявив про те, що його пошту Gmail можуть спробувати зламати урядові хакери. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Google говорить, що підтримувані урядом хакери можуть намагатися мене зламати. Я ніколи не використовую Gmail для важливого листування, але чомусь я не здивований", — йдеться у його повідомленні.

Він також опублікував доказ кібератаки - фото спрямованого йому попередження від компанії Google.

Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail important for stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF — Pavel Durov (@durov) May 27, 2017

Засновник ВКонтакте Павло Дуров виїхав з Росії в квітні 2014 року. Перед від'їздом він залишив посаду генерального директора соцмережі, продавши свою частку акцій.