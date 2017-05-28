"Урядові" хакери намагалися зламати пошту засновника ВКонтакте

12:15, 28 травня 2017
Наука та IT
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Дуров заявив про спробу зламу своєї пошти.

Дуров отримав від Google повідомлення про спробу злому його електронної пошти / фото Вконтакте

Засновник і колишній гендиректор соцмережі ВКонтакте Павло Дуров заявив про те, що його пошту Gmail можуть спробувати зламати урядові хакери. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Google говорить, що підтримувані урядом хакери можуть намагатися мене зламати. Я ніколи не використовую Gmail для важливого листування, але чомусь я не здивований", — йдеться у його повідомленні.

Він також опублікував доказ кібератаки - фото спрямованого йому попередження від компанії Google.

Засновник ВКонтакте Павло Дуров виїхав з Росії в квітні 2014 року. Перед від'їздом він залишив посаду генерального директора соцмережі, продавши свою частку акцій.

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Теги: #пошта Дурова#злам пошти Дурова