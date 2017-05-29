"Жодних витоків": розробники створили помічника, який приховує факти таємного перегляду порно

Minimeyes створений спеціально для тих, хто потайки дивиться порно. Фактично це датчик руху або інфрачервоний сканер. Розробники пропонують ставити його там, де може з’явитись інша людина.

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Як тільки гаджет помічає рух, він автоматично вимикає звук і приховує на комп’ютері власника всі відкриті вікна. Автори проекту переконані: це допоможе оперативно приховати від оточуючих те, що ви дивитись щось не зовсім корисне і культурне, повідомляє Platforma.

Minimeyes існує в двох варіантах. Інфрачервоний датчик можна поставити на будь-яку поверхню, а спеціальний магнітний сенсор руху кріпиться на двері. Наразі гаджет працює з Windows і MacOS, також в майбутньому автори планують ввести ​​підтримку телефонів і планшетів.

Зараз розробники запустили краудфандинг на платформі Indiegogo, де сподіваються зібрати $96 тис. на масовий випуск Minimeyes. За інфрачервоний датчик заявлена ціна $48, а сенсор для дверей – $24.