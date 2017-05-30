Вчені припустили існування у Сатурна місяців, які "збираються" самостійно

Японські і французькі вчені припустили, що великі супутники Сатурна могли народжуватися і вмирати до 20-30 разів за історію існування другої за величиною планети Сонячної системи. Відповідне дослідження опубліковане в бібліотеці електронних препринтів arXiv.org.

Астрономи в рамках гравітаційного завдання N тіл змоделювали еволюцію попередників Реї і Діони, двох великих місяців Сатурна.

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Виявилося, що якщо на орбіті навколо Сатурна є великі осколки (більше ста метрів в діаметрі), то за кілька десятиліть вони сформували б один великий місяць. У разі, якщо навколо газового гіганта обертаються більш дрібні уламки, що з плином часу вони утворили б два-три великих супутника. Автори відзначають, що за весь час існування Сатурна на його орбіті могли утворитися і зникнути до 30 поколінь місяців і кілець.

Висновки вчених суперечать іншим дослідженням, згідно з яким Тефі і Діона залишалися незмінними протягом останніх чотирьох мільярдів років. З іншого боку, є праця, згідно якої Тефі, Діона і Рея виникли не раніше ста мільйонів років тому.